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В Іраку закрилися виборчі дільниці, розпочався підрахунок голосів

12.05.2018

МОСУЛ, 12 травня — , Рафаель Даминов. Виборчі дільниці на виборах в Раду представників (парламент) Іраку закрилися о 18.00 за місцевим часом (збігається з мск), розпочався підрахунок голосів.

Голосование на избирательном участке в Багдаде. 12 мая 2018© AP Photo / Sabah АгагИрак раніше терміну відкриє аеропорти, закриті через парламентських выборовВыборы в Іраку пройшли вперше після визволення країни від терористичного угруповання “Ісламська держава”*.

За даними Вищої незалежної виборчої комісії Іраку, взяти участь у нових виборах депутатів мали право 24 мільйони виборців з 36-мільйонного населення країни. У виборчих перегонах взяли участь 29 виборчих блоків, які об’єднали близько 200 різних політичних партій. Виборчком нарахував понад 7 тисяч кандидатів, бажаючих зайняти одне з 329 представлених у парламенті депутатських місць.

Перемогла на виборах коаліції народних обранців належить сформувати уряд, який буде керувати країною наступні чотири роки.

* Терористичне угрупування, заборонена в Росії.

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