ГЕЛЬСІНКІ, 12 травня — . Операцію з порятунку горбатого кита з риболовецьких мереж провели співробітники берегової охорони Фінляндії в суботу, повідомляє організація на своєму сайті.

Кити біля берегів Фінляндії останній раз були помічені 12 років тому.

“Морський рятувальний центр орієнтовно після 14 годин (час збігається з московським) повідомив, що в районі Берго (Bergö) в Остроботнии виявлений горбатий кит, що заплутався в рибальських мережах. До місця попросили прибути невеликі яхти зважаючи на те, що кит нервував, коли поблизу знаходилися кілька судів з працюючими двигунами”, — йдеться в повідомленні.

В результаті рятувальної операції кита розміром приблизно сім-вісім метрів у довжину звільнили з мереж, додали у відомстві.

Раніше кіт був помічений біля берегів Фінляндії 12 років тому поблизу від населеного пункту Раахе (Raahe) також в Ботнічній затоці.

Згідно з фінським законами, наближатися до китам заборонено, а у разі їх виявлення необхідно повідомити про це владу.

Горбатий кит — морський ссавець сімейства полосатиковых китів підряду вусатих китів. Свою назву отримав через спинного плавця, формою нагадує горб, або від звички при плаванні сильно згинати спину. Середня довжина тіла дорослої особини: 14,5 метра для самок, 13,5 метра для самців. Середня маса горбатого кита — 30 тонн. Мешкає в основному в Атлантиці і Тихому океані.