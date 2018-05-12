ЄРЕВАН, 12 травня — . Президент Вірменії Армен Саркісян призначив міністром закордонних справ постпреда країни при ООН Зограба Мнацаканяна, повідомили в його прес-службі. © Новый міністр оборони Вірменії Давид Тоноян вступив на посаду

“Призначити Зограба Мнацаканяна міністром закордонних справ Вірменії”, — йдеться в указі президента, розміщеному на його сайті.

Новий міністр змінив на цьому посту Едварда Налбандяна, очолював вірменське зовнішньополітичне відомство з 2008 року.

Зограб Мнацаканян — випускник МДІМВ. Стажувався в посольстві СРСР в США, має ступінь магістра Манчестерського університету Вікторії. Працює в структурі МЗС Вірменії з 1991 року.

Працював у посольствах Вірменії у Великобританії та Ватикані. Був постпредом Вірменії в Женевському офісі ООН та Раді Європи, послом Вірменії в Швейцарії. З 2011 по 2014 роки Мнацаканян займав пост заступника міністра закордонних справ. З 2014 року — постійний представник Вірменії при ООН.