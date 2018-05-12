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Німеччина пообіцяла Росії санкції до повернення Криму

12.05.2018

Германия пообещала России санкции до возврата Крыма

Антиросійські санкції збережуться до тих пір, поки не буде усунена причина їх введення. Про це заявив Міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмайер в п’ятницю в інтерв’ю радіостанції Deutschlandfunk.

Він нагадав, що санкційне тиск на Росію було розпочато після того, як у Кремлі ухвалили рішення приєднати півострів Крим.
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“Після анексії Криму ми, європейці, разом з США ввели санкції. Вони будуть діяти, поки зберігається причина”, – сказав Альтмайер напередодні свого візиту до Москви, який повинен відбутися на початку наступного тижня.

Можливою темою переговорів стане перспектива будівництва газопроводу “Північний потік-2” і транзит газу через територію України, повідомив раніше Альмайер агентству DPA. Візит міністра, який вважається одним з довірених осіб і ключовим радником канцлера Ангели Меркель, стане підготовкою до переговорів самої Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним, які повинні відбутися 18 травня в Сочі.

Нагадаємо, у вівторок Москви з першим офіційним візитом відвідав голова МЗС Німеччини Хайко Маса.

Він закликав російського колегу Сергія Лаврова продовжити переговори чотиристоронні переговори в мінському форматі з дозволу українського кризи.

Перед візитом до Москви в інтерв’ю Der Spiegel глава Мас висловив жорстку позицію по відношенню до Росії, називаючи її “агресором” і звинувачуючи російський уряд в “зростаючій ворожості” по відношенню до Заходу.

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