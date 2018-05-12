Антиросійські санкції збережуться до тих пір, поки не буде усунена причина їх введення. Про це заявив Міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмайер в п’ятницю в інтерв’ю радіостанції Deutschlandfunk.

Він нагадав, що санкційне тиск на Росію було розпочато після того, як у Кремлі ухвалили рішення приєднати півострів Крим.

Показати повністю…

“Після анексії Криму ми, європейці, разом з США ввели санкції. Вони будуть діяти, поки зберігається причина”, – сказав Альтмайер напередодні свого візиту до Москви, який повинен відбутися на початку наступного тижня.

Можливою темою переговорів стане перспектива будівництва газопроводу “Північний потік-2” і транзит газу через територію України, повідомив раніше Альмайер агентству DPA. Візит міністра, який вважається одним з довірених осіб і ключовим радником канцлера Ангели Меркель, стане підготовкою до переговорів самої Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним, які повинні відбутися 18 травня в Сочі.

Нагадаємо, у вівторок Москви з першим офіційним візитом відвідав голова МЗС Німеччини Хайко Маса.

Він закликав російського колегу Сергія Лаврова продовжити переговори чотиристоронні переговори в мінському форматі з дозволу українського кризи.

Перед візитом до Москви в інтерв’ю Der Spiegel глава Мас висловив жорстку позицію по відношенню до Росії, називаючи її “агресором” і звинувачуючи російський уряд в “зростаючій ворожості” по відношенню до Заходу.