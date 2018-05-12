ЦАХАЛ покладає відповідальність за будівництво тунелю на терористичну організацію ХАМАС.

У суботу, 12 травня, ввечері прес-служба Цахалу повідомила, що в районі КПП “Ерез” ВПС Армії оборони Ізраїлю знищили тунель ХАМАС.

Мова йде про споруджуваному тунелі, виявленому в буферній зоні в декількох метрах від ізраїльської території. Згідно з планами ХАМАС, вихід з тунелю повинен був знаходитися біля ізраїльського селища і контрольно-пропускного пункту, що використовується для перевезення гуманітарних вантажів.

ЦАХАЛ покладає відповідальність за будівництво тунелю на терористичну організацію ХАМАС, що контролює сектор Гази.

Нагадаємо, в січні цього року був знищений тунель, який вів під КПП “Керем Шалом” на кордоні сектора Гази.

Виявлення та руйнування тунелів, боротьба з “підземним терором”, є одним із постійних напрямів діяльності Цахалу, для здійснення якої використовуються оперативні розвіддані і новітні технології. ХАМАС продовжує вкладати величезні кошти в будівництво тунелів, замість того, щоб інвестувати у розвиток інфраструктури сектора Гази і поліпшення якості життя його жителів.

Міністр оборони Авігдор Ліберман заявив: незважаючи на те, що ХАМАС говорить про свою готовність укласти з Ізраїлем довгострокове перемир’я (“удну”), він продовжує рити терористичні тунелі.