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Згоріли живцем: Tesla потрапила в новий скандал

12.05.2018

Сгорели заживо: Tesla попала в новый скандал

У США розслідують смертельну аварію з електромобілем Tesla Model S, в якій загинули два школяра і серйозно постраждав ще один.

Справою займається Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB), який вже відправив команду фахівців у Флориду.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у місті Форт-Лодердейл. Електромобіль Tesla Model S сірого кольору 2014 року випуску з невідомої причини виїхав з дороги на тротуар і на повному ходу врізався в бетонну стіну, після чого миттєво загорівся.

Два 18-річних школяра – водій Баррет Рілі і передній пасажир Едгар Мартінес – не змогли вибратися з електрокара і загинули у вогні.

 

Інцидент став уже четвертим епізодом з компанією Tesla, за яким Національна рада з безпеки на транспорті США організував власне розслідування.

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