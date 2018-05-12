Юрій Косюк, власник “Нашої ряби”, продає українцям м’ясо дорожче, ніж на експорт.



Вартість реалізованого компанією «Миронівський хлібопродукт» на внутрішній український ринок м’яса курятини («Наша ряба») за 2017 рік зросла в доларовому еквіваленті на 21%.

За розрахунками видання, курятина українцям продається за цінами вищими, ніж для зарубіжних споживачів.

При цьому підкреслюється, що в Америці та Бразилії компанія в зв’язку з конкуренцією пропонує покупцям більш привабливі ціни.

Також отсечается, що компанія «Миронівський хлібопродукт» залишається головним споживачем державних дотацій на підтримку АПК в Україні. У 2017 році МХП отримав 1,4 млрд гривень – 40% від усієї суми державних дотацій, виділених у бюджеті для всього українського АПК.

При цьому, отримуючи держдотації і продаючи курятину по світовим конкурентним цінам, компанія отримує надприбутки і постійно виплачує дивіденди акціонерам, які сплачують податок з дивідендів на території Люксембургу.

Так, у 2014 році отримавши прибуток у 555 млн дол, компанія виплатила акціонерам 50 млн дивідентів, а в 2016 із 415 млн прибутку вже 80 млн дол дивідендів.

«Не всі знають, що компанія не зобов’язана виплачувати дивіденди щороку, акціонери заробляють на зростанні вартості акцій, а не на дивіденди.

Це по суті своїй «зайві» відсотки від надприбутки, які компанії вже нікуди вкладати.

Таким чином, факт виплати щорічних дивідендів красномовно показує, що «Миронівський хлібопродукт» має в достатній мірі і оборотні засоби, і гроші на інвестиції в розвиток своїх активів», — йдеться у публікації.