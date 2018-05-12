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Косюк продає українцям м’ясо дорожче, ніж на експорт

12.05.2018

Косюк продает украинцам мясо дороже, чем на экспорт

Юрій Косюк, власник “Нашої ряби”, продає українцям м’ясо дорожче, ніж на експорт.

Вартість реалізованого компанією «Миронівський хлібопродукт» на внутрішній український ринок м’яса курятини («Наша ряба») за 2017 рік зросла в доларовому еквіваленті на 21%.

За розрахунками видання, курятина українцям продається за цінами вищими, ніж для зарубіжних споживачів.

При цьому підкреслюється, що в Америці та Бразилії компанія в зв’язку з конкуренцією пропонує покупцям більш привабливі ціни.

Також отсечается, що компанія «Миронівський хлібопродукт» залишається головним споживачем державних дотацій на підтримку АПК в Україні. У 2017 році МХП отримав 1,4 млрд гривень – 40% від усієї суми державних дотацій, виділених у бюджеті для всього українського АПК.

При цьому, отримуючи держдотації і продаючи курятину по світовим конкурентним цінам, компанія отримує надприбутки і постійно виплачує дивіденди акціонерам, які сплачують податок з дивідендів на території Люксембургу.

Так, у 2014 році отримавши прибуток у 555 млн дол, компанія виплатила акціонерам 50 млн дивідентів, а в 2016 із 415 млн прибутку вже 80 млн дол дивідендів.

«Не всі знають, що компанія не зобов’язана виплачувати дивіденди щороку, акціонери заробляють на зростанні вартості акцій, а не на дивіденди.

Це по суті своїй «зайві» відсотки від надприбутки, які компанії вже нікуди вкладати.

Таким чином, факт виплати щорічних дивідендів красномовно показує, що «Миронівський хлібопродукт» має в достатній мірі і оборотні засоби, і гроші на інвестиції в розвиток своїх активів», — йдеться у публікації.

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