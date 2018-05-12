АФІНИ, 12 травня — , Геннадій Мельник. Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас і прем’єр колишньої югославської республіки Македонія Зоран Заев 17 травня зустрінуться в Софії в рамках саміту ЄС-Західні Балкани, повідомив журналістам спецпредставник генсека ООН Метью Німіц після переговорів міністрів закордонних справ двох країн.

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaГлава МЗС Греції розповів про хід переговорів про перейменування МакедонииВ суботу глава МЗС Греції Нікос Котзиас і його колега з Скоп’є Нікола Димитров в присутності Німіца провели шестигодинний переговори в містечку Суніон під Афінами. Вони обговорили рішення проблеми конституційного назви Македонії.

За словами Німіца, у міністрів була “дуже серйозна зустріч”, вони виконали “важку, інтенсивну і позитивну роботу з підготовки зустрічі двох прем’єр-міністрів.

Греція вимагає зміни назви сусідньої республіки, щоб її не плутали з грецькою областю Македонія, і вважає, що Скоп’є проводить політику іредентизму, тобто спроб возз’єднання територій з розділеним народом в рамках єдиної держави.

© РИА Новини / Володимир РодионовГреция назвала обов’язкова умова для вступу Македонії в ЕвросоюзХотя під конституційною назвою “Республіка Македонія” країну визнають 142 держави, через позицію Греції в міжнародні організації вона входить під назвою “колишня югославська республіка Македонія”.

Суперечка між двома країнами, що тягнеться майже 30 років, заважає прийому країни в НАТО і Євросоюз. У зв’язку з прагненням Північноатлантичного альянсу вже в липні прийняти в свої ряди Скоп’є, переговори активізувалися в останні місяці.