ЄРЕВАН, 12 травня – . Президент Вірменії Армен Саркісян призначив всіх міністрів у складі нового уряду, повідомляє прес-служба глави держави. © AFP 2018 / Vano ShlamovГлавой МЗС Вірменії призначений постпред країни при ООН Зограб Мнацаканян

У суботу указами президента віце-прем’єром призначений Мгер Григорян, міністром праці і з соціальних питань — депутат від фракції “Елк” (Результат) Мане Тандилян, міністром фінансів — колишній головний скарбник країни Атом Джанджугазян, міністром юстиції — депутат парламенту від фракції “Елк” Артак Зейналян, міністром охорони здоров’я — Арсен Торосян, не займав раніше держпосади.

Міністрами сільського господарства став колишній губернатор Ширакського області Артур Хачатрян, міністром економічного розвитку та інвестицій — екс-глава міністерства охорони природи Арцвик Мінасян, обидва представляють партію “Дашнакцутюн”.

Міністром спорту та з питань молоді призначений колишній глава одного з управлінь відомства Левон Ваградян, керівником МНС — колишній глава Мінспорту Грачья Ростомян. © Новый міністр оборони Вірменії Давид Тоноян вступив на посаду

Міністром енергетичних інфраструктур та природних ресурсів став Артур Григорян, міністром культури — Ліліт Макунц, міністром охорони природи —Ерік Григорян, міністром транспорту, зв’язку та інформаційних технологій —Ашот Акопян.

Раніше повідомлялося, що МЗС очолив колишній посптред Вірменії при ООН Зограб Мнацаканян.