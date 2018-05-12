ЛОНДОН, 12 травня — , Денис Ворошилов. Десятки тисяч людей взяли участь у суботу в демонстрації, організованої в Лондоні Конгресом профспілок Британії для того, щоб заявити про необхідність підвищення мінімальних ставок оплати праці.

© РИА Новини / Кирило КаллиниковДемонстранты в Лондоні виступили проти політики економії та расизмаАкция протесту, яка стала найбільш численний за останні кілька років, зібрала в центрі Лондона представників майже всіх британських профспілок з усієї країни, активістів лівих організацій, пацифістів, пенсіонерів і членів їх сімей. Брали участь в акції працівники системи охорони здоров’я, освітніх установ, сфери послуг. Багато взяли на марш дітей.

Незважаючи на дощ, організаторам вдалося зібрати очікувана кількість учасників. Частина добиралися до місця акції самостійно, частина профспілок організувала доставку учасників автобусами.

Акція почалася на набережній Темзи в районі Вікторія. З плакатами, транспарантами, повітряними кульками в руках демонстранти пройшли маршем по центру Лондона до Гайд-парку, де провели мітинг.

© Flickr / Floris M. OosterveldМанифестанты в Італії зажадали забезпечити безпеку трудаГлавными вимогами присутніх були підвищення мінімального рівня оплати праці, скасування так званих “трудових контрактів з нульовим кількістю робочих годин”, при яких найчастіше порушуються права працівників, а також збільшення фінансування систем охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери.

У мітингу взяв участь лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін.

“Лейбористи підтримують трудящих (в боротьбі за права). Ми обіцяємо докласти більше сил до роботи щодо забезпечення їх прав і свобод, ми разом зможемо покращити їх життя”, — сказав Корбін, звертаючись до присутніх.

Генеральний секретар Конгресу профспілок Франсиз Огрэйди заявила, виступаючи перед присутніми, що трудящие прийшли на акцію, щоб заявити про те, що не хочуть миритися з низьким рівнем оплати праці.

“В країні новий настрій. Люди були дуже терплячі, але тепер вони потребують нового угоди (з владою)”, — сказала вона.