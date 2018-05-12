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Президент Вірменії звільнив двох заступників начальника поліції країни

12.05.2018

ЄРЕВАН, 12 травня — . Президент Вірменії Армен Саркісян звільнив в суботу двох заступників начальника поліції республіки, повідомили в прес-службі глави держави.Президент Армении Армен Саркисян. © Sputnik Вірменія/Aram Nersesyan У Вірменії сформовано новий уряд

“Звільнити від займаних посад першого заступника начальника поліції Унана Погосяна і заступника начальника Самвела Ованнисяна”, — йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті президента Вірменії.

Раніше начальником поліції Вірменії за пропозицією прем’єр-міністра Нікола Пашиняна був призначений глава єреванського управління відомства полковник Валерій Осіпян.

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