У 2017 році в цих маневрах взяли участь близько п’яти тисяч солдатів.

Близько шести тисяч військовослужбовців будуть задіяні у навчаннях «Кленова рішучість» (Exercise Maple Resolve), які є найбільшими щорічними маневрами Збройних сил (ЗС) Канади. Як передає РІА Новости, про це йдеться в повідомленні канадського міністерства національної оборони, яке було поширене в п’ятницю.

У них також візьмуть участь 1,5 тис. військовослужбовців з США, Великобританії, Австралії та Франції. Навчання проходитимуть в районі військової бази Уейнрайт (провінція Альберта) з 13 по 24 травня.

«Це найбільші військові навчання, які канадські Збройні сили проводять щороку, — йдеться в комюніке міноборони. — Вони дозволять солдатам канадської армії підвищити свої навички в обстановці, максимально наближеній до бойової». Тут додали, що до маневрів також залучать військовослужбовців з резерву ЗС Канади.

У 2017 році в цих маневрах взяли участь близько п’яти тисяч солдатів і офіцерів армій Канади, США, Великобританії, Австралії і Нової Зеландії. Тоді Сполучені Штати були представлені, зокрема, військовослужбовцями Національної гвардії, Корпусу морської піхоти і резерву США, а Канада задіяла в них механізовані бригади та авіаційні з’єднання.