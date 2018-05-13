Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудари по території сектора Газа. Як пише Haaretz, літаки завдали удару по проритому у бік Ізраїлю тунелю.

“Вибухи, які зараз чути у північній частині сектора Газа, є результатом активності наших сил”, – сказано в прес-службі ізраїльських Сил оборони в Twitter.

Відзначається, що маршрут тунелю був нейтралізований атакою винищувачів.

“Цей тунель розташований всього в кількох метрах від ізраїльської території”, – сказано в повідомленні.

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 12 травня 2018 р.

В силах оборони додали, що він проходить поблизу ізраїльського поселення і контрольно-пропускного пункту Ерез, який служить гуманітарних переходом.

Палестинці, у свою чергу, стверджують, що літаки випустили сім ракет у бік сільськогосподарського району на схід від міста Бейт-Ханун.