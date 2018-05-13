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Папа Римський продасть на аукціоні свій Lamborghini

13.05.2018

Папа Римский продаст на аукционе свой Lamborghini

Папа Римський Франциск продасть на аукціоні sotheby’s унікальний автомобіль Lamborghini Huracan, який йому подарували в минулому році.

Папа Римский продаст на аукционе свой Lamborghini

Інші виручені кошти будуть розподілені між Amici per il Centrafrica Onlus (асоціація мігрантів, яка працює в Центральноафриканській Республіці та сусідніх країнах з 2001 року) та Асоціацією Папи Іоанна XXIII.

Папа Римский продаст на аукционе свой Lamborghini

Варто відзначити, що Lamborghini Huracan оснащений двигуном V-10, який видає 580 к. с. і розганяє авто до сотні за 3,4 секунди. При цьому максимальна швидкість спорткара становить 320 км/ч.

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