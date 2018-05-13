МОСУЛ, 12 травня — , Рафаель Даминов. Явка на парламентських виборах, що пройшли в Іраку в суботу, за попередніми підрахунками, склала 44,54%, в голосуванні взяли участь 10 мільйонів 700 тисяч чоловік, оголосив спікер Вищої незалежної виборчої комісії країни. © REUTERS / Thaier al-SudaniЖители Мосула вибирають “нове життя” через рік після перемоги над ІГ*

Офіційний представник виборчкому, відсоток тих, хто проголосував, назвав “прийнятним у порівнянні з попередніми виборами”.

Вибори пройшли вперше після визволення країни від терористичного угруповання “Ісламська держава”*.

За даними Вищої незалежної виборчої комісії Іраку, взяти участь у виборі нових депутатів мали право 24 мільйони виборців з 36-мільйонного населення країни. У виборчих перегонах взяли участь 29 виборчих блоків, які об’єднали близько 200 різних політичних партій. Виборчком нарахував понад семи тисяч кандидатів, бажаючих зайняти одне з 329 представлених у парламенті депутатських місць.

* Терористичне угрупування, заборонена в Росії.