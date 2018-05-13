В результаті інциденту є постраждалі.

У центрі Парижа ввечері в суботу, 12 травня, чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих.

За попередніми даними, в результаті нападу, здійсненого недалеку від будівлі паризької Опери, одна людина загинула, не менше п’яти отримали поранення. Нападник був застрелений поліцейськими.

На місце прибули великі сили поліції, місце події оточене. Розпочато розслідування.

Подробиці про особу зловмисника поки не повідомляються. Мотиви його вчинку невідомі. За деякими даними, під час нападу він кричав “Аллах акбар”!