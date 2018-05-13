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Йому було 32 роки: помер відомий російський актор

13.05.2018

Ему было 32 года: скончался известный российский актер

Актор, який зіграв роль у серіалах “Сплячі” і “Закрита школа”, помер з невідомих причин.

9 травня помер відомий російський актор Юрій Кіндрат, який зіграв в “Закритої школі”, “Сплячих” та інших популярних серіалах.

Про смерть діяча кіно і театру стало відомо пізніше. Причина передчасної кончини Кіндрата не публікується. Про це повідомляють російські ЗМІ. Повідомлення про смерть популярного артиста з’явилося тільки 12 травня. На поточний момент близькі актора не оголосили дату і місця поховання.

Ему было 32 года: скончался известный российский актер

Юрій Кіндрат народився 14 квітня 1986 р. в Тюмені, де по закінченню школи здобув освіту в Школі драми Германа Седакова. Він служив в театрі “Школа драматичного мистецтва” і Московському театрі на Південно-Заході. Артист знявся в таких серіалах, як “Закрита школа”, “Школа №1”, “Готель “Росія””, “Сплячі-2” і “Свідки”.

Кіндрат також зіграв епізодичну роль у спортивному фільмі 2008 року “Гра” режисера Олександра Рогожкіна.
Ему было 32 года: скончался известный российский актерЕму было 32 года: скончался известный российский актер

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