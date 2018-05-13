Невідомий чоловік напав на перехожих із ножем ввечері у другому окрузі Парижа, в результаті одна людина загинула.
Про це повідомляє Reuters. В результаті нападу один перехожий загинула, ще вісім отримали поранення.
Разом з тим, поліція відкрила вогонь по нападнику, в результаті чого він був убитий.
Так, в офіційному Twitter паризької поліції уточнюється, що напад стався у II-му окрузі Парижа. У повідомленні сказано, що ситуація контролюється поліцією.
🔴 Agression dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau, agresseur maîtrisé par les services de police. Plus d’un informations à suivre
— Préfecture de police (@prefpolice) 12 травня 2018 р.
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