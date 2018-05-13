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Невідомий з ножем напав на людей в Парижі

13.05.2018

Неизвестный с ножом напал на людей в Париже

Невідомий чоловік напав на перехожих із ножем ввечері у другому окрузі Парижа, в результаті одна людина загинула.

Про це повідомляє Reuters. В результаті нападу один перехожий загинула, ще вісім отримали поранення.

Разом з тим, поліція відкрила вогонь по нападнику, в результаті чого він був убитий.

Так, в офіційному Twitter паризької поліції уточнюється, що напад стався у II-му окрузі Парижа. У повідомленні сказано, що ситуація контролюється поліцією.

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