Невідомий чоловік напав на перехожих із ножем ввечері у другому окрузі Парижа, в результаті одна людина загинула.

Про це повідомляє Reuters. В результаті нападу один перехожий загинула, ще вісім отримали поранення.

Разом з тим, поліція відкрила вогонь по нападнику, в результаті чого він був убитий.

Так, в офіційному Twitter паризької поліції уточнюється, що напад стався у II-му окрузі Парижа. У повідомленні сказано, що ситуація контролюється поліцією.