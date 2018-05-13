ПАРИЖ, 12 мар — . В результаті нападу невідомого чоловіка в Парижі убитий один чоловік, четверо постраждали, двоє з них отримали серйозні поранення, повідомив представник столичної поліції в ефірі телеканал BFMTV. © AFP 2018 / Christophe ЅімопПолиция ліквідувала напав з ножем на перехожих в центрі Парижа

Він також підтвердив, що нападник був ліквідований.

Раніше повідомлялося, що у другому окрузі Парижі невідомий з ножем напав на перехожих. За даними телеканалу BFMTV, загинули дві людини, кілька людей поранені.

PARIS — Attaque au couteau: Selon les premières informations il y a au moins 4 blessés pic.twitter.com/nzQBSbg5UE — Clément Lanot (@ClementLanot) 12 травня 2018 р.

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