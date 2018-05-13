МОСКВА, 12 травня — . Невідомий чоловік спробував зірвати виступ представниці Великобританії у фіналі Євробачення. Відео інциденту опубліковано на YouTube. © РИА Новини / Володимир АстапковичСамойлова знайшла “безліч помилок” у своєму виступі на Євробаченні

На кадрах видно, як чоловік з рюкзаком вибіг на сцену, відібрав у співачки SuRie мікрофон і почав на нього кричати. Чоловіка тут же схопили охоронці і забрали зі сцени, після чого співачка продовжила виступ.

Євробачення-2018 проходить в Лісабоні. Учасниця з Росії Юлія Самойлова не змогла пробитися у фінал.