ЛУГАНСЬК, 12 травня — . Українські силовики застосували артилерію калібром 122 міліметри при обстрілі позицій народної міліції Луганської народної республіки, повідомляють у представництві самопроголошеної ЛНР в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню.

© РИА Новини / СтрингерВ ЛНР заявили про шести обстріл з боку ВСУ і одного загиблого за суткиВ Донбасі 30 березня набрало чинності нове “великоднє” перемир’я, проте сторони конфлікту вже звинуватили один одного в обстрілах.

“За день, 12 травня, черговою зміною ЛНР в СЦКК, за даними народної міліції ЛНР, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку ЗС України з напрямку населених пунктів: Троїцьке, Кримське, Миронівський, — по позиціях народної міліції в районі населених пунктів: Калиново, Жолобок, — із застосуванням артилерійських систем калібру 122 міліметри”, — йдеться в повідомленні представництва ЛНР в Telegram-каналі.

За даними ЛНР в СЦКК, крім артилерійських систем, українські силовики використовували міномети калібру 120 і 82 міліметри, гранатомети і стрілецьку зброю. Відзначається, що всього по території республіки в суботу було випущено близько 60 снарядів, мін і гранат.

“Руйнувань, жертв і постраждалих серед мирного населення не зафіксовано”, — додали в представництві ЛНР. Мінські угоди