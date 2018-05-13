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Глава МВС Франції зазначив дії поліцейських в Парижі при знешкодженні напав з ножем

13.05.2018

МОСКВА, 12 травня — . Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон зазначив дії поліцейських при знешкодженні напав на перехожих чоловіка з ножем у Парижі, повідомляється в мікроблозі міністра в Twitter.Нападение на прохожих в центре Парижа, Франция© AFP 2018 / Thomas SAMSONВ Парижі невідомий напав з ножем на перехожих, є жертви

Раніше повідомлялося, що у другому окрузі Парижі невідомий з ножем напав на перехожих. Поліція підтвердила загибель однієї людини в результаті нападу. Повідомлялося, що нападник був зліквідований поліцією.

“Я вітаю холоднокровність і оперативність сил поліції, які нейтралізували нападника. Мої перші думки — про жертви цього огидного дії”, — заявив Коллон.

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