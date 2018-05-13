КНДР заявила про відмову від ядерної програми.

Публічну церемонію закриття ядерного полігону планують провести в період 23-25 травня. Дата залежатиме від погодних умов. Про це заявили в МЗС Північної Кореї.

В даний час влада КНДР проводять технічну підготовку до закриття полігону Пхунгери.

За рішенням керівництва Північної Кореї, тільки журналісти з окремих країн будуть допущені до висвітлення заходів, пов’язаних з ліквідацією полігону.

У список країн входять журналісти з Росії, США, Південній Кореї, КНР та Великобританії.