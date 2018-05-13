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Керівництво Північної Кореї назвало рядка відмови від ядерної зброї

13.05.2018

Руководство Северной Кореи назвало строки отказа от ядерного оружия КНДР заявила про відмову від ядерної програми.

Публічну церемонію закриття ядерного полігону планують провести в період 23-25 травня. Дата залежатиме від погодних умов. Про це заявили в МЗС Північної Кореї.

В даний час влада КНДР проводять технічну підготовку до закриття полігону Пхунгери.

За рішенням керівництва Північної Кореї, тільки журналісти з окремих країн будуть допущені до висвітлення заходів, пов’язаних з ліквідацією полігону.

У список країн входять журналісти з Росії, США, Південній Кореї, КНР та Великобританії.

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