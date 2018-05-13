РИМ, 13 травня — , Олександр Логунов. Італійський телеканал Sky Sport 1 під час футбольного матчу помилково повторно повідомив про теракт в Ніцці, що стався в липні 2016 року. © AFP 2018 / Thomas SAMSONВ Парижі невідомий напав з ножем на перехожих, є жертви

В новинах, що з’явилася на екранах під час прямої трансляції гри “Інтер” — “Сассуоло”, повідомлялося, що у французькому місті жертвами наїзду вантажівки на натовп стали понад 80 осіб. Текст повідомлення також обіцяв подальші оновлення по темі.

Коментатори трансляції встигли визнати помилку телеканалу майже відразу. Надалі в новинах неодноразово з’являвся текст з вибаченнями.

Sky Sport пояснив подію технічною помилкою, підтвердивши, що в новинах йшлося про терористичний напад у Ніцці дворічної давності. Телеканал у своєму Twitter приніс вибачення глядачам.

Увечері 14 липня 2016 року, коли Франція святкує День взяття Бастилії, водій 19-тонної вантажівки протаранив натовп людей, що зібралися помилуватися феєрверком на Англійській набережній в Ніцці. В результаті теракту загинули 86 людей, серед них — 37 іноземців, представники 19 національностей, в тому числі дві громадянки Росії. Постраждали понад 430 осіб.