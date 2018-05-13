ВАШИНГТОН, 13 травня — . Президент США Дональд Трамп вітав готується закриття ядерного полігону КНДР, про який повідомили державні ЗМІ в Пхеньяні.

“Північна Корея оголосила, що в цьому місяці вони закриють випробувальний ядерний полігон перед великою зустріччю у верхах 12 червня. Спасибі, дуже розумний і люб’язний жест!” — написав у Twitter Трамп, який планує зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 травня 2018 р.

​