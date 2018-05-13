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Трамп вітав закриття ядерного полігону КНДР

13.05.2018

ВАШИНГТОН, 13 травня — . Президент США Дональд Трамп вітав готується закриття ядерного полігону КНДР, про який повідомили державні ЗМІ в Пхеньяні.

“Північна Корея оголосила, що в цьому місяці вони закриють випробувальний ядерний полігон перед великою зустріччю у верхах 12 червня. Спасибі, дуже розумний і люб’язний жест!” — написав у Twitter Трамп, який планує зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі.

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