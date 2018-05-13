ПАРИЖ, 13 травня — . Поліція почала розслідування у зв’язку з нападом невідомого на перехожих в Парижі, в результаті якого був убитий один чоловік, четверо отримали поранення, повідомив представник столичної поліції в ефірі телеканалу BFMTV. © AFP 2018 / Thomas SAMSONВ Парижі невідомий напав з ножем на перехожих, є жертви

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) у другому окрузі Парижі на вулиці Монсиньи: невідомий чоловік напав з ножем на перехожих. В результаті один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали, двоє з них отримали важкі поранені. Поліція ліквідувала нападника, при ньому не було знайдено жодних документів.

Повідомляється, що кілька станцій метро, які розташовуються поблизу вулиці Монсиньи, де стався інцидент, закриті. Для допомоги громадянам, які перебувають у шоковому стані, відкриті психологічні центри.