ЛУГАНСЬК, 13 травня — . Понад 30 тисяч жителів самопроголошеної Луганської народної республіки зібралися на головній площі в Луганську на святковий концерт, приурочений до четвертої річниці утворення ЛНР, повідомив журналістам міністр культури, молоді та спорту ЛНР Дмитро Сидоров. © AFP 2018 / Alexander Khudoteply В ЛНР прокоментували підготовку Києвом “плану деокупації” Донбасу

“Сьогодні наш світлий свято – День Луганської народної республіки. День, коли були проголошені результати референдуму. Наш народ зробив свій вибір і про нього не шкодує. Сьогодні у нас концерт за участю російських зірок і, звичайно ж, сьогодні чудовий настрій. Не менше тридцяти тисяч людей прийшли на наш концерт і насолоджуються святом”, — заявив Сидоров.

На святковий концерт приїхали російський естрадний виконавець Олексій Гоман, група “Фабрика” і гармоніст “Золотої десятки Росії” Дмитро Шилов.

“У вас все добре, людей більше, що дітей стало більше, дивно. Ми були тут в 2015 році, і було як-то сумніше, а зараз все добре, видно, що ви як-то акліматизувалися в цій важкій ситуації”, — розповів Гоман журналістам після виступу.

Учасниці групи “Фабрика” побажали жителям республіки світу і подякували за енергію глядачів, яку відчували на сцені під час виступу. Завершилися заходи з нагоди Дня Республіки в Луганську святковим феєрверком.