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Мер Парижа співчуває родині загиблого в результаті нападу у Франції

13.05.2018

ПАРИЖ, 12 травня — . Мер Парижа Анн Ідальго висловила співчуття родині загиблого в результаті нападу невідомого в другому окрузі французької столиці і слова підтримки пораненим та їх близьким.

“Сьогодні ввечері наше місто зазнав смертельного нападу. Мої думки з родиною загиблого. Я також думаю про поранених та їхніх близьких. Я хочу сказати, що їм, що все парижани на їхньому боці”, — написала вона в своєму мікроблозі в Twitter.

Вона також зазначила “холоднокровність, сміливість і професійність поліції, яка в черговий раз допомогла врятувати життя”. “Я дякую також рятувальників, які дуже швидко приїхали на місце щоб допомогти пораненим”, — додала Ідальго.

Інцидент стався після 21.00 (22.00 мск) у другому окрузі Парижі на вулиці Монсиньи: невідомий чоловік напав з ножем на перехожих. В результаті один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали, двоє з них отримали важкі поранення. Французька поліція ліквідувала нападника, при ньому не було знайдено жодних документів.

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