ПАРИЖ, 12 травня — . Мер Парижа Анн Ідальго висловила співчуття родині загиблого в результаті нападу невідомого в другому окрузі французької столиці і слова підтримки пораненим та їх близьким.

“Сьогодні ввечері наше місто зазнав смертельного нападу. Мої думки з родиною загиблого. Я також думаю про поранених та їхніх близьких. Я хочу сказати, що їм, що все парижани на їхньому боці”, — написала вона в своєму мікроблозі в Twitter.

Ce soir, notre ville a été meurtrie. Mes premières pensées vont à la famille de la victime qui a perdu la vie. Je pense également aux blessés et à leurs proches. Je veux leur dire que tous les Parisiens sont à leurs côtés. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 12 травня 2018 р.

Вона також зазначила “холоднокровність, сміливість і професійність поліції, яка в черговий раз допомогла врятувати життя”. “Я дякую також рятувальників, які дуже швидко приїхали на місце щоб допомогти пораненим”, — додала Ідальго.

Інцидент стався після 21.00 (22.00 мск) у другому окрузі Парижі на вулиці Монсиньи: невідомий чоловік напав з ножем на перехожих. В результаті один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали, двоє з них отримали важкі поранення. Французька поліція ліквідувала нападника, при ньому не було знайдено жодних документів.