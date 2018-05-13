МОСКВА, 13 травня — . Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова опублікувала матеріали, що підтверджують організацію українською владою заходи на тему пропаганди, яке Київ видав за частину сесії комітету ООН з інформації. СтрингерКиев заперечує загрози російському дипломату в штаб-квартирі ООН

“Спочатку ви організували пропагандистський семінар по темі боротьби з пропагандою. Видали його за захід комітету з інформації ГА ООН. Привезли на семінар “ветеранів АТО”, які в кулуарах загрожували російському дипломату. А зараз вам не подобається, що оонівці вас поставили на місце? Черговою порцією звинувачень Росії у брехні ви тільки погіршуєте свою ганьбу. Адже нам є, що показати”, — написала дипломат на своїй сторінці в Facebook.

Захарова опублікувала скріншот запрошення постійного представництва України при ООН на захід “по боротьбі з пропагандою і фейками”, в якому стверджується, що воно проходить під егідою комітету ООН з інформації. Крім того, вона привела відео чотирьох заяв голови цього комітету Яна Кикерта, який спростовує проведення будь-яких заходів під своєю егідою спільно з українською стороною, а також заявляє, що згоди на них не давалося.

Крім того, Захарова задалася питанням, чи можливо отримати записи з камер спостереження на заходах, на яких видно, як запрошені українською стороною особи погрожували працівнику російського МЗС.

© AP Photo / Osamu HondaЗахарова заявила про погрози дипломату від “ветеранів АТО” в будівлі ООН”Думаю, варто спробувати”, — додала дипломат.

Напередодні Захарова заявила, що воювали в Донбасі українські ветерани загрожували російському дипломату, який брав участь у роботі комітету Генасамблеї ООН з інформації в штаб-квартирі організації. За словами представника МЗС, українські ветерани “в камуфляжі в кулуарах Організації Об’єднаних Націй підійшли до російського представника, співробітника прес-служби МЗС, і почали погрожувати фізичною розправою”.

Раніше в суботу офіційний представник МЗС України Мар’яна Беца назвала слова Захарової “фейком”.