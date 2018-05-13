КИШИНІВ, 13 травня — . Проект спільної декларації ЄС щодо перенесення посольств деяких держав в Єрусалим “позбавлений рівноваги”, повідомляє прес-служба румунського МЗС. © AFP 2018 / Francisco ЈагаКуба засуджує США за перенесення посольства в Єрусалим

“Враховуючи складний регіональний контекст, а також проведений комплексний аналіз тексту, поданого на затвердження країнам-членам Європейської службою зовнішніх зв’язків, МЗС вирішив, що текст позбавлений рівноваги, акцент ставиться лише на один елемент, а саме на перенесення європейських дипломатичних представництв в Єрусалим”, — сказано в повідомленні. Позицію румунського МЗС розділили Угорщина і Чехія, тому прийняти спільну ініціативу від Європейського союзу не вийшло.

Влада Палестини засудили позицію трьох країн, які заблокували проект декларації ЄС, яка засуджує перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму, повідомило в суботу агентство Wafa.

Президент Румунії Клаус Йоханнис повідомив, що викличе главу МЗС Теодора Мелешкану для отримання пояснень подібних дій. “Соціал-демократи (правляча партія Румунії) скористалися відсутністю ясності в законодавстві і заблокували європейський документ без консультацій з президентом… Блокуванням цієї декларації Румунія була відкинута на околицю Союзу, поряд з країнами, які, при всій моїй повазі, є євроскептиками”, — сказав він. Глава Румунії додав, що подібні дії можуть вивести країну з Євросоюзу.

© REUTERS / Ronen ZvulunВ ООН побоюються можливих протестів в Газі через перенесення посольства СШАПравительство Румунії 25 квітня запустило процес аналізу і оцінки переносу посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму. Раніше президент країни Клаус Йоханнис повідомив, що не був поінформований про можливе перенесення посольства країни і вважає цю ініціативу уряду порушенням міжнародного права.

Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке зараз розташоване в Тель-Авіві. Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу. Перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму очікується 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю.