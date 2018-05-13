ПАРИЖ, 13 травня — . Поліція виявила терористичний слід у нападі на перехожих в Парижі, в результаті якого загинула одна людина і четверо поранені, нападник кричав “Аллах акбар”, повідомив прокурор Парижа Франсуа Моленс. © AFP 2018 / Thomas SAMSONПолиция виявила терористичний слід у нападі на перехожих в Парижі

“Нападав з ножем на перехожих кричав “Аллах акбар”. Антитерористична прокуратура почала розслідування “, — сказав Моленс на прес-конференції, яку в прямому ефірі транслював телеканал BFMTV.

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) у другому окрузі Парижі недалеко від Паризької опери. Невідомий чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали, двоє з них отримали важкі поранені. Поліція ліквідувала зловмисника. Особистість його поки не встановлена, при ньому не було знайдено жодних документів.