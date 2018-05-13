Повінь – зміна системи

Menu
Close

ІГ* узяв відповідальність за напад на перехожих в Парижі, повідомили ЗМІ

13.05.2018

ПАРИЖ, 13 травня — , Людмила Оріщенко. Терористичне угрупування “Ісламська держава”* (заборонена в РФ) взяла на себе відповідальність за напад на перехожих в Парижі, в результаті якого загинула одна людина і четверо отримали поранення, повідомляє портал FranceInfo.Нападение на прохожих в центре Парижа, Франция© AFP 2018 / Thomas SAMSONПолиция виявила терористичний слід у нападі на перехожих в Парижі

Поліція виявила терористичний слід у нападі на перехожих в Парижі, нападник кричав “Аллах акбар”, повідомив раніше прокурор Парижа Франсуа Моленс. Він зазначив, що антитерористична прокуратура почала розслідування.

*Терористична організація, заборонена в Росії.

Читайте також:   Мінфін Білорусії вважає ситуацію сприятливою для розміщення євробондів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *