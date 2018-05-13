ПАРИЖ, 13 травня — , Людмила Оріщенко. Терористичне угрупування “Ісламська держава”* (заборонена в РФ) взяла на себе відповідальність за напад на перехожих в Парижі, в результаті якого загинула одна людина і четверо отримали поранення, повідомляє портал FranceInfo. © AFP 2018 / Thomas SAMSONПолиция виявила терористичний слід у нападі на перехожих в Парижі

Поліція виявила терористичний слід у нападі на перехожих в Парижі, нападник кричав “Аллах акбар”, повідомив раніше прокурор Парижа Франсуа Моленс. Він зазначив, що антитерористична прокуратура почала розслідування.

*Терористична організація, заборонена в Росії.