Чоловік був причетний до терористичної організації.

Поліція виявила терористичний слід в нападі Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад в Парижі.

Поліція виявила терористичний слід у нападі на перехожих в Парижі, нападник кричав “Аллах акбар”. У поліції зазначили, що антитерористична прокуратура почала розслідування.

Зазначимо, у Франції з 2015 року сталося кілька великих терактів, відповідальність за які взяли на себе терористи з “Ісламської держави”, а також ряд атак з невеликим числом постраждалих, також визнаних терактами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нападу чоловіка з ножем у Парижі (Франція) двоє постраждалих перебувають у критичному стані, одна людина загинула. Напад стався на вулиці Монсиньи у 2-му окрузі Парижа, недалеко від будівлі паризької Опери і престижних кварталів навколо Вандомській площі.

Зараз район події повністю оточено поліцією. На місце попрямував прокурор Парижа. Також мер Парижа Анн Ідальго висловила співчуття родині загиблого в результаті нападу невідомого з ножем.