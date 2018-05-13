ПАРИЖ, 13 травня — , Вікторія Іванова. Президент Франції Еммануель Макрон в суботу провів телефонні переговори зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, лідери обговорювали питання економічної взаємодії та ситуацію на Близькому Сході. © AFP 2018 / Odd AndersenМакрон і Меркель дають відсіч Трампу. США і ЄС на грані великої сварки

“Президент Республіки (Макрон) в суботу подзвонив президенту США Дональду Трампу, щоб обговорити питання економічної взаємодії та ситуацію на Близькому Сході”, — йдеться в комюніке Єлісейського палацу.

В адміністрації французького лідера відзначають, що Макрон “нагадав про свою глибоку стурбованість питанням стабілізації в регіоні”.