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Макрон і Трамп обговорили торговельні угоди і Близький Схід

13.05.2018

ПАРИЖ, 13 травня — , Вікторія Іванова. Президент Франції Еммануель Макрон в суботу провів телефонні переговори зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, лідери обговорювали питання економічної взаємодії та ситуацію на Близькому Сході.Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров в Берлине© AFP 2018 / Odd AndersenМакрон і Меркель дають відсіч Трампу. США і ЄС на грані великої сварки

“Президент Республіки (Макрон) в суботу подзвонив президенту США Дональду Трампу, щоб обговорити питання економічної взаємодії та ситуацію на Близькому Сході”, — йдеться в комюніке Єлісейського палацу.

В адміністрації французького лідера відзначають, що Макрон “нагадав про свою глибоку стурбованість питанням стабілізації в регіоні”.

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