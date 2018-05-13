ЛУГАНСЬК, 13 травня — . В. о. голови самопроголошеної Луганської народної республіки Леонід Пасічник, а також представники прибувших на святкові заходи в Луганськ делегацій з Російської Федерації та самопроголошеної Донецької народної республіки привітали луганчан з четвертою річницею утворення ЛНР, повідомляє кореспондент з головної площі в Луганську. Валерій МельниковВ ЛНР повідомили про артобстріл з боку українських силовиків

“Донецька народна республіка плечем до плеча з Луганської народною республікою рівно з 2014 року крок за кроком йде до перемоги. Пройдені дуже непрості і складні перепони, але тим не менш ми впевнені, що ми прийдемо до перемоги. Впевнений, що ми рухаємося в правильному напрямку, і це напрям у бік Росії”, — звернувся до луганчан голова Народної Ради ДНР Денис Пушилин.

Заступник голови комітету Держдуми з СНД, євразійської інтеграції та у справах співвітчизників Віктор Водолацький, який прибув у складі делегації РФ на святкові заходи в Луганськ, підкреслив, що жителі республіки з честю проживають непростий період.

“Сьогодні вся Росія, всі 450 сердець депутатів Держдуми РФ б’ються в унісон з вашими серцями. Сьогодні у вас свято — день народження. Жодній країні в світі не випав той період, який ви сьогодні тут проживаєте. Ви проходите з честю, мужністю і гідністю. Ви чотири роки тому взялися за зброю і не допустили на свою землю новий фашизм”, — сказав з головної сцени республіки Водолацький.

В. о. голови ЛНР заявив, що в 2014 році жителі республіки зробили правильний вибір і привітав усіх зі святом.

“Я хочу привітати вас з днем народження нашої Луганської народної Республіки. Ми всі бачимо, що наша республіка рухається вперед, стає сильнішою і розвивається. Все це завдяки нашій єдності, нашої стійкості. З упевненістю можна сказати, що в 2014 році ми зробили правильний вибір, і ніхто не вправі вирішувати за нас нашу долю”, — сказав Пасічник.