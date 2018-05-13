МОСКВА, 13 травня — . Чотири курдські партії зажадали повторно провести парламентські вибори в Іракському Курдистані, повідомляє телеканал Al-Sumaria з посиланням на спільну заяву партій. © REUTERS / Thaier al-SudaniСМИ: в Кіркуку ввели комендантську годину на час підрахунку голосів на виборах

Парламентські вибори стартували в суботу в Іраку в 07.00 за місцевим часом (збігається з київським часом). Вибори пройшли вперше після визволення країни від терористичного угруповання “Ісламська держава”* (ІГ*, заборонена в РФ).

“Чотири партії (впливова опозиційна партія “Горан” та інші — ред.) зажадали повторно провести вибори в іракський парламент в Іракському Курдистані, Кіркуку і спірних територіях”, — йдеться в повідомленні телеканалу.

За даними телеканалу, губернатор провінції Кіркук Ракан Саїд аль-Джабури заявив під час прес-конференції в суботу про необхідність термінового перерахунку голосів на парламентських виборах.

За даними Вищої незалежної виборчої комісії Іраку, взяти участь у нових виборах депутатів мали право 24 мільйони виборців з 36-мільйонного населення країни. У виборчих перегонах взяли участь 29 виборчих блоків, які об’єднали близько 200 різних політичних партій. Виборчком нарахував понад семи тисяч кандидатів, бажаючих зайняти одне з 329 представлених у парламенті депутатських місць.

Перемогла на виборах коаліції народних обранців належить сформувати уряд, який буде керувати країною наступні чотири роки.

Відносини федеральних властей Іраку з автономним Іракським Курдистаном загострилися після проведення курдами референдуму про незалежність 25 вересня 2017 року, на який Багдад не дав дозволу. За незалежність проголосували 93% курдів.

*Терористична організація, заборонена в Росії.