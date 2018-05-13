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Макрон висловив співчуття у зв’язку з нападом на перехожих в Парижі

13.05.2018

ПАРИЖ, 13 травня — , Людмила Оріщенко. Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття близьким загиблого в результаті нападу невідомого на перехожих в суботу ввечері в Парижі, і зазначив: “сміливість поліцейських, які нейтралізували терориста”.

“Всі мої думки про жертви і поранених в атаці, яка сталася сьогодні ввечері в Парижі, а також щодо їх близьких. Я від імені всіх французів вітаю сміливість поліцейських, які нейтралізували терориста”, — написав Макрон у своєму мікроблозі в Twitter.

Він зазначив, що Франція знову платить ціну за кров, але ні на краплю не поступиться ворогам.

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