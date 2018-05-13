ПАРИЖ, 13 травня — , Людмила Оріщенко. Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття близьким загиблого в результаті нападу невідомого на перехожих в суботу ввечері в Парижі, і зазначив: “сміливість поліцейських, які нейтралізували терориста”.

“Всі мої думки про жертви і поранених в атаці, яка сталася сьогодні ввечері в Парижі, а також щодо їх близьких. Я від імені всіх французів вітаю сміливість поліцейських, які нейтралізували терориста”, — написав Макрон у своєму мікроблозі в Twitter.

Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu’à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste (1/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 травня 2018 р.

Він зазначив, що Франція знову платить ціну за кров, але ні на краплю не поступиться ворогам.