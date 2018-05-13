МОСКВА, 13 травня — . Співак Melovin, який представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2018, під час спілкування з ведучою жартома вкусив її за плече. Відео опубліковано в Twitter. На Євробаченні-2018 невідомий вирвав мікрофон з рук британської співачки

Ведуча конкурсу під час розмови з музикантом звернула увагу на його кільце і кольорові лінзи в очах, зазначивши, що Melovin схожий на вампіра. У відповідь українець “вкусив” дівчину.

Євробачення-2018 проходить у Португалії. За підсумками першого півфіналу у фінал пройшли Норвегія, Сербія, Данія, Молдова, Нідерланди, Австралія, Угорщина, Швеція, Словенія та Україна.

У другому півфіналі взяли участь представники вісімнадцяти країн, з яких лише десять пройшли у фінал: Норвегія, Сербія, Данія, Молдова, Нідерланди, Австралія, Угорщина, Швеція, Словенія та Україна.

Учасниця з Росії Юлія Самойлова не змогла набрати достатньо голосів глядачів і суддів, щоб пройти у фінал.