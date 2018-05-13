ТБІЛІСІ, 13 травня — . Тисячі молодих людей продовжують висловлювати протест проти дій спецназу в ніч на суботу в клубах в Тбілісі, в ході акції перед будівлею парламенту вони включили клубну музику і почали танцювати, слід з трансляцій протестів в соцмережах. Олександр ЧипуринВ МВС Грузії розповіли про причини спецоперації в нічних клубах Тбілісі

У ніч на суботу власники нічних клубів повідомили в соцмережах, що їхні заклади увірвався спецназ і правоохоронці. Вони закликали всіх прихильників зібратися на знак підтримки. Протягом всієї ночі до будівлі парламенту приходили сотні людей, які висловлювали протест у зв’язку зі спецоперацією МВС. Протестувальники стверджують, що поліція застосувала силу проти невинних молодих людей. Акція протесту знову поновилася в суботу вдень і триває досі.

Повідомлялося, що в результаті спецоперації МВС затримало вісім наркоторговців. За даними телекомпанії “Руставі 2”, всього в клубах було затримано близько 70 осіб, при цьому в МВС зазначили, що всі затримані по адміністративному правопорушенню вже звільнені. Міністерство пояснило, що проведена напередодні спецоперація із затримання наркоторговців була пов’язана з частими випадками загибелі та інтоксикації молодих людей.

Перед будівлею парламенту встановлена спеціальна апаратура, грає діджей, а учасники акції танцюють під клубну музику. Паралельно біля мікрофона з різними закликами виступають учасники акції. Мітингувальники вимагають появи на акції представників влади і чекають коментаря від прем’єр-міністра Георгія Квірікашвілі. При цьому, за даними прес-служби уряду, прем’єр не збирається робити заяв.

Ситуацію без коментаря не залишив мер Тбілісі Каха Каладзе. Під час спеціального брифінгу Каладзе закликав протестувальників разом “вступити в бій” з наркоторговцями.