ПАРИЖ, 13 травня – , Людмила Оріщенко. Особу зловмисника, який напав на перехожих в Парижі, досі не встановлена, заявив прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп. Олексій ВитвицкийМакрон висловив співчуття у зв’язку з нападом на перехожих в Парижі

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Невідомий чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали, двоє з них отримали важкі поранені. Поліція ліквідувала зловмисника.

Правоохоронці виявили терористичний слід у нападі на перехожих в Парижі, повідомив раніше прокурор Парижа Франсуа Моленс. Він зазначив, що антитерористична прокуратура почала розслідування. Як повідомляє портал France Info, відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання “Ісламська держава”* (заборонена в РФ).

“В даний час його особистість не встановлена”, — сказав Філіп, мова якого транслював телеканал BFMTV.

Прем’єр-міністр висловив співчуття сім’ям загиблого і поранених. Філіп також відзначив швидкість і ефективність роботи поліцейських на місці інциденту в Парижі

© AFP 2018 / Loic VenanceПосольство уточнює дані про росіян у зв’язку з нападом у Парижі”Я приїхав в комісаріат Парижа в третьому окрузі, тому що я маю намір зустрітися з поліцейськими, які працювали на місці. Я хочу підкреслити виключне якість роботи і реагування поліції. Перший виклик був отриманий екстреними службами у 20.47, через п’ять хвилин патруль поліції був на місці… Швидкість реакції, спокій і ефективність роботи поліцейських — ред.) дозволили уникнути ще більших жертв”, — підкреслив він.

*Терористична організація, заборонена в Росії.