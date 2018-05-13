ПАРИЖ, 13 травня – . Невідомий чоловік з криками “Аллах Акбар” напав з ножем на перехожих в суботу ввечері в центрі Парижа, один чоловік помер, четверо поранені. © AFP 2018 / Thomas SAMSONЛичность напав на перехожих в Парижі поки не встановили

Нападника ліквідувала поліція, його особа поки не встановили. Правоохоронці виявили у справі терористичний слід вести розслідування доручили антитерористичної прокуратурі.

У посольстві Росії у Франції повідомили , що з’ясовують, чи були серед постраждалих росіяни.

Терористичний слід

© AFP 2018 / Loic VenanceПосольство уточнює дані про росіян у зв’язку з нападом у ПарижеИнцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) у другому окрузі французької столиці недалеко від Паризької Опери – одному з жвавих районів, де розташовуються багато барів і ресторанів. Зловмисник, за повідомленнями французьких ЗМІ, був схожий на вихідця з Північної Африки, йому було близько 20 років, у момент нападу він був одягнений у чорне.

Як повідомили французькі влади, в результаті нападу один чоловік загинув на місці. Ще четверо постраждали, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані, вони були госпіталізовані.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід.

Відповідальність за подію узяло терористичне угрупування “Ісламська держава”* (заборонена в Росії), зазначають французькі ЗМІ.

© AFP 2018 / Geoffroy VAN DER HASSELTНападение в центрі Парижа © AFP 2018 / Geoffroy VAN DER HASSELTНападение в центрі Парижа

Оперативність і ефективність поліції

© AFP 2018 / Thomas SAMSONИтальянский телеканал помилково повідомив про теракт в Ніцці c 80 жертвамиФранцузские влади висловили співчуття рідним загиблого і сім’ям постраждалих, а також відзначили сміливість, ефективність та швидкість реакції поліцейських, які оперативно прибули на місце події і нейтралізували зловмисника.

“Всі мої думки про жертви і поранених в атаці, яка сталася сьогодні ввечері в Парижі, а також щодо їх близьких. Я від імені всіх французів вітаю сміливість поліцейських, які нейтралізували терориста”, — написав президент Франції Еммануель Макрон у своєму мікроблозі в Twitter.

Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu’à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste (1/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 травня 2018 р.

Прем’єр-міністр Едуар Філіп, у свою чергу, також висловив співчуття сім’ям загиблого і поранених і зазначив ефективні дії поліції.

“Я приїхав в комісаріат Парижа в третьому окрузі, тому що я маю намір зустрітися з поліцейськими, які працювали на місці. Я хочу підкреслити виключне якість роботи і реагування поліції. Перший виклик був отриманий екстреними службами у 20.47, через п’ять хвилин патруль поліції був на місці… Швидкість реакції, спокій і ефективність роботи поліцейських — ред.) дозволили уникнути ще більших жертв”, — сказав Філіп. Він підкреслив, що злочинця ліквідували через дев’ять хвилин після нападу.

Глава МВС Жерар Коллон також привітав “холоднокровність і оперативність сил поліції, які нейтралізували нападника”.

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELTНападение в центрі Парижа © AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELTНападение в центрі Парижа

*Терористична організація, заборонена в Росії