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Американські ЗМІ порівняли гіперзвукова зброя Росії і США

13.05.2018

МОСКВА, 13 травня — . США не відстають від Росії і Китаю в розробці гіперзвукового зброї, так як Вашингтон фокусується на створенні неядерних ракет, йдеться в матеріалі американського телеканал CNBC.Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал Григорій СысоевВ США визнали унікальність російського ракетного комплексу “Кинджал”

У статті наголошується, що раніше американські військові визнали, що Москва і Пекін вирвалися вперед у цій області, так як вони частіше проводять успішні випробування гіперзвукового зброї. Так, адмірал Гаррі Херріс відкрито заявляв, що США відстають від розробок Китаю в цій області, а генерал Джон Хайтен визнавав, що Америка не зможе відбити удар з використанням гіперзвукових ракет.

CNBC наводить думку експерта у галузі озброєнь Зої Стенлі-Локман, яка впевнена, що США займаються “набагато більш складним завданням, ніж Росія чи Китай, так як неядерні ракети з великою точністю вражати маленькі цілі, в той час як для ядерних ракет це не принципово.

США можуть бути попереду своїх конкурентів, йдеться в статті. Так, спеціаліст з політики в галузі ядерних технологій Фонду Карнегі Джеймс Ектона відзначає, що США давно розробляють подібне озброєння, що є перевагою Вашингтона.

“Наприклад, в рамках самої успішної американської програми гіперзвукових планують блоків ракета була запущена на відстань в 4 тисячі кілометрів. Подібна китайська ракета пролетіла і 2 тисяч кілометрів”, — заявив Ектона.

Раніше стало відомо, що Пентагон виділив 928 мільйонів доларів на створення прототипу гіперзвукової крилатої ракети для ВПС США. Контракт з компанією Lockheed Martin передбачає розробку прототипу до 2023 року.Атомный подводный крейсер стратегического назначения Святой Георгий Победоносец. Сергій ГунеевАмериканские ЗМІ розповіли про “страхітливою” російської підводному човні

Першого березня президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам представив новітні види російського озброєння, які не мають аналогів у світі.

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Мова йде про ракетному комплексі “Сармат”, крилатої ракети з ядерною енергоустановкою “Буревісник”, авіаційному ракетному комплексі “Кинджал”, лазерному зброю.

Крім того, президент розповів про створення гіперзвукового зброї — системи “Авангард”, здатної летіти в щільних шарах атмосфери на міжконтинентальну дальність зі швидкістю, що перевищує число Маха більш ніж у двадцять разів.

 

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