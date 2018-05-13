МОСКВА, 13 травня — . США не відстають від Росії і Китаю в розробці гіперзвукового зброї, так як Вашингтон фокусується на створенні неядерних ракет, йдеться в матеріалі американського телеканал CNBC. Григорій СысоевВ США визнали унікальність російського ракетного комплексу “Кинджал”

У статті наголошується, що раніше американські військові визнали, що Москва і Пекін вирвалися вперед у цій області, так як вони частіше проводять успішні випробування гіперзвукового зброї. Так, адмірал Гаррі Херріс відкрито заявляв, що США відстають від розробок Китаю в цій області, а генерал Джон Хайтен визнавав, що Америка не зможе відбити удар з використанням гіперзвукових ракет.

CNBC наводить думку експерта у галузі озброєнь Зої Стенлі-Локман, яка впевнена, що США займаються “набагато більш складним завданням, ніж Росія чи Китай, так як неядерні ракети з великою точністю вражати маленькі цілі, в той час як для ядерних ракет це не принципово.

США можуть бути попереду своїх конкурентів, йдеться в статті. Так, спеціаліст з політики в галузі ядерних технологій Фонду Карнегі Джеймс Ектона відзначає, що США давно розробляють подібне озброєння, що є перевагою Вашингтона.

“Наприклад, в рамках самої успішної американської програми гіперзвукових планують блоків ракета була запущена на відстань в 4 тисячі кілометрів. Подібна китайська ракета пролетіла і 2 тисяч кілометрів”, — заявив Ектона.

Раніше стало відомо, що Пентагон виділив 928 мільйонів доларів на створення прототипу гіперзвукової крилатої ракети для ВПС США. Контракт з компанією Lockheed Martin передбачає розробку прототипу до 2023 року. Сергій ГунеевАмериканские ЗМІ розповіли про “страхітливою” російської підводному човні

Першого березня президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам представив новітні види російського озброєння, які не мають аналогів у світі.

Мова йде про ракетному комплексі “Сармат”, крилатої ракети з ядерною енергоустановкою “Буревісник”, авіаційному ракетному комплексі “Кинджал”, лазерному зброю.

Крім того, президент розповів про створення гіперзвукового зброї — системи “Авангард”, здатної летіти в щільних шарах атмосфери на міжконтинентальну дальність зі швидкістю, що перевищує число Маха більш ніж у двадцять разів.