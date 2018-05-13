МОСКВА, 13 травня — . Компанія Facebook після інциденту з нападом на перехожих в Парижі активувала функцію Safety Check яка дозволяє повідомляти друзів про те, що користувач знаходиться в безпеці, повідомляє телеканал BFMTV. © AP Photo / Thibault СамиѕНападение в Парижі: один загиблий, можливий теракт

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Невідомий чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали, двоє з них отримали важкі поранені. Поліція ліквідувала зловмисника.

Правоохоронці виявили терористичний слід в нападі, повідомив раніше прокурор Парижа Франсуа Моленс. Він зазначив, що антитерористична прокуратура почала розслідування. Як повідомляє портал France Info, відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання “Ісламська держава”* (заборонена в РФ).

“Facebook активував ввечері в суботу функцію Safety Check, що дозволяє користувачам соціальної мережі повідомляти своїм близьким, що вони знаходяться в безпеці після небезпечної події”, — йдеться в повідомленні телеканалу.

Також наголошується, що дана функція дозволяє знаходити і пропонувати допомогу.

© AFP 2018 / Thomas SAMSONЛичность напав на перехожих в Парижі поки не установилиФункция була вперше активована у Франції 13 листопада 2015 року після терактів в Парижі і Сен-Дені.

Увечері 13 листопада 2015 року три групи терористів вчинили скоординовану серію нападів у Парижі і його найближчому передмісті Сен-Дені. Троє джихадистів підірвали “пояси смертників” біля стадіону “Стад де Франс”, де проходив футбольний матч між збірними Франції та Німеччини. Інша група (не менш трьох осіб) атакувала кафе і ресторани на сході Парижа. Ще троє захопили заручників у концертному залі “Батаклан”. Загалом жертвами терактів стали 130 осіб, понад 350 були поранені.

*Терористична організація, заборонена в Росії