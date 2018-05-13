ПЕКІН, 13 травня — . Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф в неділю рано вранці вилетів до Пекіна для обговорення ядерної угоди після виходу з угоди США, повідомляє агентство Синьхуа з посиланням на МЗС Ірану. © AFP 2018 / Atta КепагеУдар по Ірану. Нова угода або велика війна

Раніше офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан в опублікованому на сайті зовнішньополітичного відомства країни заяві підтвердив майбутній візит, однак про точну дату та його деталях не повідомлялося. Ген Шуан зазначив, що “Китай є однією із сторін договору щодо іранського атому і приділяє велику увагу загальним напрямом іранської ядерної програми”.

Як пише агентство, Зариф попрямував у Пекін з делегацією у складі високопоставлених осіб з політичного та економічного блоку.

Раніше в п’ятницю джерело в іранському зовнішньополітичному відомстві повідомило , що Зариф в неділю починає дипломатичне турне для обговорення ситуації навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми. Поїздка розпочнеться з Китаю, який глава МЗС Ірану відвідає в неділю і понеділок, потім Зариф поїде в РФ, де зустрінеться зі своїм колегою, а потім вирушить у Брюссель. Пізніше МЗС Ірану підтвердив інформацію. За його даними, в Брюсселі Зариф також зустрінеться з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великобританії, а також з главою дипломатії ЄС Федерикой Могерини.

© РИА Новини / Олексій АгарышевСМИ назвали кінцеву мету США після виходу з іранської сделкиСитуация навколо іранської ядерної угоди загострилася після того, як у вівторок президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди. Президент Ірану Хасан Роухани зазначив, що не виходить з угоди, оскільки домовленість продовжить існувати між Тегераном і рештою п’ятьма країнами, що брали участь в переговорах по ній.