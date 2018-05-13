МЕХІКО, 13 травня – . Колумбійська влада конфіскувала у суботу майже тонну кокаїну, яка належала колишнім повстанцям з Революційних збройних сил Колумбії (РЗСК). СтрингерНа Україні припинили контрабанду кокаїну на 300 тисяч доларів

Як повідомляють ВМС Колумбії, човен з 932 кілограмами кокаїну була виявлена під час сплаву по річці. “Колишні бійці фронту номер 30 РЗСК намагалися доставити близько тонни алкалоїдів по річці Микай до Центральної Америки”, — йдеться в повідомленні відомства.

При цьому екіпаж човна покинув її і зник у джунглях, коли було виявлено переслідування.

РЗСК були створені в 1964 році як військове крило місцевої комуністичної партії для боротьби за побудову “Нової Колумбії” — суспільства соціальної справедливості і рівності. В лавах угруповання складалися до 20 тисяч бійців. Влада і повстанці довгий час вели переговори про мир, які закінчилися підписанням мирної угоди. У 2017 році на основі колишніх повстанських сил РЗСК була офіційно створена політична партія “Загальна революційна альтернативна сила”.