ПЕКІН, 13 травня – . Офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан в опублікованому на сайті зовнішньополітичного відомства заяві підтвердив, що міністр закордонних справ Ірану відвідає Китай, при цьому точна дата і деталі його візиту поки не повідомляються. Михайло ВоскресенскийГлава МЗС Ірану обговорить авіаційну галузь під час закордонного турне

“Наскільки мені відомо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф в ході свого турне відвідає кілька країн, включаючи Росію, Китай і деякі європейські країни, відповідні сторони обміняються думками щодо поточного розвитку ситуації з іранською ядерною програмою. Китай стане однією із зупинок в ході його поїздки”, — повідомив дипломат.

Він також зазначив, що “Китай є однією із сторін договору щодо іранського атому і приділяє велику увагу загальним напрямом іранської ядерної програми, Пекін готовий підтримувати контакти з усіма відповідними сторонами, включаючи Іран”.

Раніше в п’ятницю джерело в іранському зовнішньополітичному відомстві повідомило , що Зариф в неділю починає дипломатичне турне для обговорення ситуації навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми. Поїздка розпочнеться з Китаю, який глава МЗС Ірану відвідає в неділю і понеділок, потім Зариф поїде в РФ, де зустрінеться зі своїм колегою, а потім вирушить у Брюссель.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийСтала відома дата зустрічі Могерини з главами МЗС Ірану і евротройкиСитуация навколо іранської ядерної угоди загострилася після того, як у вівторок президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Президент Ірану Хасан Роухани зазначив, що не виходить з угоди, оскільки домовленість продовжить існувати між Тегераном і рештою п’ятьма країнами, що брали участь в переговорах по ній.