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У КНР підтвердили візит до Пекіна глави МЗС Ірану Заріфа

13.05.2018

ПЕКІН, 13 травня – . Офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан в опублікованому на сайті зовнішньополітичного відомства заяві підтвердив, що міністр закордонних справ Ірану відвідає Китай, при цьому точна дата і деталі його візиту поки не повідомляються.Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Михайло ВоскресенскийГлава МЗС Ірану обговорить авіаційну галузь під час закордонного турне

“Наскільки мені відомо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф в ході свого турне відвідає кілька країн, включаючи Росію, Китай і деякі європейські країни, відповідні сторони обміняються думками щодо поточного розвитку ситуації з іранською ядерною програмою. Китай стане однією із зупинок в ході його поїздки”, — повідомив дипломат.

Він також зазначив, що “Китай є однією із сторін договору щодо іранського атому і приділяє велику увагу загальним напрямом іранської ядерної програми, Пекін готовий підтримувати контакти з усіма відповідними сторонами, включаючи Іран”.

Раніше в п’ятницю джерело в іранському зовнішньополітичному відомстві повідомило , що Зариф в неділю починає дипломатичне турне для обговорення ситуації навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми. Поїздка розпочнеться з Китаю, який глава МЗС Ірану відвідає в неділю і понеділок, потім Зариф поїде в РФ, де зустрінеться зі своїм колегою, а потім вирушить у Брюссель.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. © РИА Новини / Олексій ВитвицкийСтала відома дата зустрічі Могерини з главами МЗС Ірану і евротройкиСитуация навколо іранської ядерної угоди загострилася після того, як у вівторок президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

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Президент Ірану Хасан Роухани зазначив, що не виходить з угоди, оскільки домовленість продовжить існувати між Тегераном і рештою п’ятьма країнами, що брали участь в переговорах по ній.

 

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