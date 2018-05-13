Повінь – зміна системи

Menu
Close

Вибух машини в Сирії: є поранені і загиблі

13.05.2018

Взрыв машины в Сирии: есть раненные и погибшие Загинуло не менше 9 осіб.

В результаті вибуху автомобіля в сирійській провінції Ідліб загинули дев’ять людей, ще 28 отримали травми різного ступеня тяжкості.

«Число загиблих в результаті вибуху начиненої вибухівкою машини, припаркованої перед центральною лікарнею в провінції Ідліб, збільшилася до дев’яти мирних жителів»,— розповів співрозмовник агентства.

За словами аз-Заима, троє з дев’яти загиблих були охоронцями медичного закладу.

Також уточнюється, що дев’ять людей вважаються зниклими без вести.

Читайте також:   Посол Росії розповів про процесі видачі віз громадянам Великобританії
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *