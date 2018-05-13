Загинуло не менше 9 осіб.

В результаті вибуху автомобіля в сирійській провінції Ідліб загинули дев’ять людей, ще 28 отримали травми різного ступеня тяжкості.

«Число загиблих в результаті вибуху начиненої вибухівкою машини, припаркованої перед центральною лікарнею в провінції Ідліб, збільшилася до дев’яти мирних жителів»,— розповів співрозмовник агентства.

За словами аз-Заима, троє з дев’яти загиблих були охоронцями медичного закладу.

Також уточнюється, що дев’ять людей вважаються зниклими без вести.