Партнери пообіцяли, що докладуть зусиль для відновлення суверенітету України і заявили, що потрібно зберігати антиросійські санкції. А от щодо будівництва Північного потоку-2, який теж обговорювали, такої одностайності не продемонстрували.

Про російської агресії в Донбасі 10 травня Петро Порошенко говорив з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель в німецькому Аахені. Це була зустріч майже в нормандському форматі, тільки без Путіна.

Вони заходять тільки втрьох і посміхаються на камеру. Петро Порошенко потискує руки канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і президента Франції Емануелю Макрону. Обидва – за збереження санкцій проти Росії і припинення конфлікту на Донбасі. Ось тільки в питанні будівництва “Північного потоку-2” не настільки категоричні. Навпаки – шукають щілину, яка дозволить існування обох газопроводів в Європу одночасно – українського і російського.

Звичайно, ми підняли ці теми на переговорах з Німеччиною, на переговорах з Францією і на переговорах з Європейською комісією. Це становить небезпеку не тільки для України і не тільки фінансову, це небезпека геостратегічна, оборонна,

– заявив Президент України.

Незважаючи на небезпеку, тиждень тому в німецькому містечку Лубмин вже почали копати котлован під фундамент майбутньої газової приймальної станції. Хоча дві країни, території яких повинен пройти “Північний потік-2”, досі не дали Газпрому дозволів – Швеція і Данія. А в Польщі взагалі почала антимонопольне розслідування відносно “Газпрому” і декількох компаній, причетних до будівництва газопроводу. Всім загрожують штрафи, так і це нікого не зупиняє.



Будівництво “Північного потоку-2” в обхід України

Коли російське блакитне паливо потече в Європу в обхід України, державний бюджет щорічно буде недоотримувати 3,5 мільярдів доларів за транзит. А українська газова труба вилетить в трубу, якщо не знайти альтернативний спосіб експлуатувати її. Саме про це зараз тривають переговори. Зокрема, в Берліні обіцяють надати певні гарантії того, що частина російського газу буде транспортуватися через Україну і після побудови “Північного потоку-2”.

У понеділок о 8:00 ранку я зустрічаюся з міністром енергетики Німеччини, після цього ми викладемо позицію по “Північному потоку-2”, хоча вона зрозуміла. Я нагадаю, що “Північний потік-2” – це не економічний, а політичний проект, – сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Зараз через українську територію в Європу транспортується 90 мільярдів кубометрів газу з Росії. Після будівництва газопроводу Газпром “щедро” запропонував прокачувати Україні 15 мільярдів кубометрів газу. Що готові “прогарантувати” європейці публічно досі не озвучувалося. І скільки б це не було, експерти не вірять в привабливість такого плану для України.

Європа зайняла езуитськую позицію: тобто вони говорять про те, що транзит має зберігатися, але ніхто не каже, який буде обсяг. Ніхто не говорить також про те, як це економічно відіб’ється на Україні і її газотранспортної системи,

– прокоментував консультант з питань нафтогазової галузі Валентин Землянський.

І чи допоможуть Україні європейські гарантії – питання. П’ятий рік війни на Донбасі доводить, що впливати на країни-агресора неможливо. Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд запевнила, що якщо постачання газу і власне самі газопроводи буде контролювати Росія, то ні про які гарантії не може йти і мови.