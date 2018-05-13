МОСКВА, 13 травня — . Щонайменше шість людей загинули, 35 отримали поранення в результаті вибухів в церквах на острові Ява в Індонезії, передає агентство Сіньхуа з посиланням на заяву представника поліції Східної Яви Франса Барунга Мангеры. © REUTERS / StringerВ мечетях Бенгазі після терактів посилюють заходи безпеки

Раніше повідомлялося про одного загиблого і трьох поранених.

За даними поліції, перший вибух прогримів поруч з католицькою церквою Святої Марії в місті Сурабая на острові Ява в Індонезії в 07.15 ранку за місцевим часом (05.15 мск), наступні два вибухи сталися з інтервалами близько п’яти хвилин. Другий вибух прогримів в протестантській церкві у Джалан Діпонегоро (Jalan Diponegoro), третій церкви п’ятидесятників на вулиці Арджуно (Агјипо).

За словами представника поліції, нападники були одягнені як парафіяни церкви і під час служби перебували всередині церкви, після чого привели в дію бомби.

Мангера заявив, що поліція оточила місця події для подальшого розслідування.