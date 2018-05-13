ПЕКІН, 13 травня — . Посольство Китаю в М’янмі зробило подання і зажадав негайно припинити вогонь і відновити мир в прикордонній зоні між двома країнами після того, як на китайську територію потрапив випадковий снаряд. © AP Photo / Khin Maung WinВ М’янмі близько 20 людей стали жертвами атаки повстанців

Згідно з даними уряду М’янми, в суботу вранці в результаті атаки повстанців збройної етнічної угруповання на півночі країни неподалік від кордону з Китаєм 19 людей загинули, ще 27 постраждали. Серед загиблих були представники сил безпеки М’янми і 14 мирних жителів. Китайські ЗМІ повідомили, що на територію прикордонного міста Жуйли в китайській провінції Юньнань потрапив снаряд, який пізніше розірвався. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Посольство КНР в М’янмі в опублікованій заяві повідомило, що сутички призвели до того, що хлинув потік біженців у прикордонній район Китаю.

“Китайська сторона вже зробила подання відповідної мьянманской стороні, зажадавши від усіх сторін конфлікту зберігати стриманість, негайно припинити вогонь, вжити практичні заходи та запобігти розростання конфлікту та подальшу загибель людей, як можна швидше відновити стабільність і спокій в прикордонній зоні, забезпечити безпеку людей і майна на кордоні між двома країнами”, — йдеться в опублікованій заяві дипмісії.

Китайська сторона також засудила зіткнення і висловила співчуття у зв’язку із загибеллю людей.

© AFP 2018 / Stringer Китай почав випробування першого авіаносця власної розробки”Ми виступаємо рішуче проти будь-яких спроб підірвати мир і стабільність на китайсько-мьянманской кордону, виступаємо проти будь-яких навмисних дій, спрямованих на підрив мирного процесу в М’янмі”, — йдеться в повідомленні. У заяві також наголошується, що в даний час зацікавлені мьянманскіе сторони активно готуються до третьої мирної конференції і Китай надає всіляке сприяння цьому.

У Країні триває конфлікт між урядовими військами і збройними етнічними угрупованнями, які вимагають широкої автономії або відділення від М’янми. Останнім часом загострилася ситуація поблизу кордону з Китаєм.

На територію китайської прикордонній провінції Юньнань і раніше потрапляли випадкові снаряди. У березні минулого року МЗС Китаю повідомляв, що близько 20 тисяч мирних жителів прикордонних районів М’янми бігли до Китаю в пошуках притулку за загострилися боїв між урядовими військами і повстанцями. Скільки мьянманскіх біженців можуть перебувати на території Китаю в даний час, невідомо.